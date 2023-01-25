14:02, 25 января 2023
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Певица Глюкоза встала на колени перед 50-летним мужем, чтобы разобраться в отношениях
Молодая певица Глюкоза встала на колени перед 50-летним мужем.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица Наташа Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, встала на колени перед мужем – 50-летним бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка таким образом захотела сделать честное признание.
«Каждый раз я смотрю на тебя таким взглядом, потому что ты моя опора и вечная поддержка», - подписала Глюкоза публикацию в соцсетях.
Она назвала супруга своей «бесконечной любовью» и поблагодарила за то, что он всегда рядом.
Ранее 36-летняя певица призналась, почему у нее произошел разлад с мужем. Она отмечала, что супруг хотел находиться дома, а ее тянуло куда-то пойти.
Фото: Фото с личной страницы Глюкозы
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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