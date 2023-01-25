Певица Глюкоза встала на колени перед 50-летним мужем, чтобы разобраться в отношениях

Певица Наташа Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, встала на колени перед мужем – 50-летним бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка таким образом захотела сделать честное признание.

«Каждый раз я смотрю на тебя таким взглядом, потому что ты моя опора и вечная поддержка», - подписала Глюкоза публикацию в соцсетях.

Она назвала супруга своей «бесконечной любовью» и поблагодарила за то, что он всегда рядом.

Ранее 36-летняя певица призналась, почему у нее произошел разлад с мужем. Она отмечала, что супруг хотел находиться дома, а ее тянуло куда-то пойти.