Домоседка Глюкоза рассекретила, почему у нее произошел разлад с мужем

Певица Глюкоза вместе с мужем бизнесменом Александром Чистяковым живет в браке с 2006 года. В какой-то момент в отношениях случился кризис или, по словам звезды, «рассинхрон».

Певица призналась, что после родов ее тянуло куда-то пойти, а супругу хотелось быть дома. В 40 лет он переживал изменения в карьере и внутри себя. Глюкоза же поняла, что «может выдохнуть» после беременности и почувствовать себя женщиной.

«В этом случился рассинхрон», - сказала Глюкоза.

В настоящее время пара живет душа в душу и не испытывает никаких трудностей. Наконец им обоим хочется посидеть дома. Глюкоза не скрывает, что они стали домоседами.

В октябре Глюкоза похвасталась крепкими отношениями с супругом и назвала секрет счастливого брака.