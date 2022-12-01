11:56, 01 декабря 2022
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Домоседка Глюкоза рассекретила, почему у нее произошел разлад с мужем
Певица Глюкоза вместе с мужем бизнесменом Александром Чистяковым живет в браке с 2006 года. В какой-то момент в отношениях случился кризис или, по словам звезды, «рассинхрон».
Певица призналась, что после родов ее тянуло куда-то пойти, а супругу хотелось быть дома. В 40 лет он переживал изменения в карьере и внутри себя. Глюкоза же поняла, что «может выдохнуть» после беременности и почувствовать себя женщиной.
«В этом случился рассинхрон», - сказала Глюкоза.
В настоящее время пара живет душа в душу и не испытывает никаких трудностей. Наконец им обоим хочется посидеть дома. Глюкоза не скрывает, что они стали домоседами.
В октябре Глюкоза похвасталась крепкими отношениями с супругом и назвала секрет счастливого брака.
Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:YouTube-канал Юлии Меньшовой
Автор:Лилия КараеваТеги:
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