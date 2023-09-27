Певица Глюкоза вспомнила, как ушла из дома на три дня в качестве протеста

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова) посетила премьеру фильма «Повелитель ветра». Она вспомнила, что в детстве ушла из дома в качестве протеста и выживала в поле.

Подробности узнал сайт kp.ru.

37-летняя певица говорит, что не верит, как могла такое сделать.

«В детстве я однажды ушла из дома на три дня… Но вот такой был протест перед родителями», - поделилась она.

Будущая известная артистка три дня ехала к другу на дачу, расположенную в 600 километрах от Москвы. Потом пришлось идти 3 километра пешком. Оказалось, что там стоял дом в поле. Чтобы попасть внутрь, пришлось выбить окно.

«Кровать была мокрая от того, что там никто не жил. Мы три дня топили печку и выживали», - рассказала артистка.

После этого она поняла, что дома надежно и тепло. Родители не только не ругали дочь, но и обняли ее, дождавшись дома.

Ранее сообщалось, что премьеру фильма посетили также режиссер Федор Бондарчук и его жена Паулина Андреева. Он не сводил глаз с супруги, одетой в костюм-тройку.