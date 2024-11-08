Певица Глюкоза впервые вышла в свет после скандала с задержанием в аэропорту. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

Глюкоза угодила в скандал после задержания в аэропорту с наркотиками. Несмотря на конфликт, артистка не отказалась от светских мероприятий. Так, Глюкоза была замечена на дне рождения певицы MONA. Знаменитость вышла к прессе и охотно позировала с избранником именинницы.

Для выхода в свет она выбрала черный брючный костюм и покрасила пряди волос в голубой цвет. Певица находилась в хорошем настроении и стремилась показать, что все проблемы в прошлом.

Ранее 38-летняя певица Глюкоза наняла 150 человек для ребрендинга. Знаменитость представит новые треки в декабре 2024 года. Подробности читайте в этой новости.

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