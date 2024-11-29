Певица Глюкоза ушла в отрыв на вечеринке

Певица Глюкоза, лишившаяся съемок в новогодних «Голубых огоньках», ушла в отрыв на вечеринке. Артистка выступила в качестве диджея.

Соответствующие видео появились в ее личном аккаунте в соцсетях.

Певица зажгла на мероприятии за диджейским пультом. Она была в белой водолазке с черным принтом. Позже Глюкоза накинула сверху шубу.

Глюкоза зажигала вместе с толпой и позировала на камеры, которые были направлены на нее со всех сторон. Гости были в восторге от энергии певицы.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил, что выглядит лучше Глюкозы, хотя борется с раком. Журналист признался: внешний вид исполнительницы вызывает беспокойство.