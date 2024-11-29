Опубликовано 29 ноября 2024, 20:081 мин.
Певица Глюкоза ушла в отрыв на вечеринке
Глюкоза в белой водолазке с черным принтом выступила как диджей на вечеринке.
© Starface.ru
Певица Глюкоза, лишившаяся съемок в новогодних «Голубых огоньках», ушла в отрыв на вечеринке. Артистка выступила в качестве диджея.
Соответствующие видео появились в ее личном аккаунте в соцсетях.
Певица зажгла на мероприятии за диджейским пультом. Она была в белой водолазке с черным принтом. Позже Глюкоза накинула сверху шубу.
Глюкоза зажигала вместе с толпой и позировала на камеры, которые были направлены на нее со всех сторон. Гости были в восторге от энергии певицы.
Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил, что выглядит лучше Глюкозы, хотя борется с раком. Журналист признался: внешний вид исполнительницы вызывает беспокойство.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева