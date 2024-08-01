Певица Глюкоза удалила все посты в микроблоге после концерта в Красноярске

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) удалила все посты на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после скандала на выступлении в Красноярске и последовавших новостей о рехабе.

В настоящий момент в микроблоге исполнительницы нет ни одного поста. Звезда не захотела прощаться со своими подписчиками и объяснять причины подобного поступка.

Уточняется, что на страницу Глюкозы подписаны 2,6 млн человек.

Напомним, красноярцы 20 июля стали свидетелями скандального выступления Глюкозы, которая дала концерт в честь Дня металлурга. Певица удивила зрителей своим поведением. По словам очевидцев и судя по видео, распространившихся в соцсетях, исполнительница не попадала под фонограмму, еле разговаривала и трогала себя за неприличные места.

Позднее Глюкоза объяснила неадекватное поведение на сцене действием антидепрессантов, которые ей назначил специалист для лечения панических атак, появившихся после смерти бабушки.

Также мы писали, что Глюкоза погасила все долги перед налоговой после скандала в Красноярске.