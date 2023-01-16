Певица Глюкоза покинула Россию без детей и мужа

Певица Глюкоза сообщила об отъезде из России. Артистка пока не назвала страну, в которую отправилась.

В соцсетях Глюкоза показала крыло самолета в небе над облаками. Затем певица предложила отгадать, где она приземлилась.

Судя по опроснику, Глюкоза улетела в Таиланд, Индию, Испанию или на Бали.

Певица написала, что пейзажи там «вдохновляют». Позже она пообещала рассказать, куда отправилась в путешествие.

Артистка акцентирует внимание на том, что улетела одна. Упоминаний о муже и детях в ее соцсетях нет.

Отправляясь на пляж, она написала: «Побежала греть булочки». Также певица вынуждена снимать себя сама, что подтверждает отсутствие рядом родных и близких.

После новогодних праздников многие звезды отечественного шоу-бизнеса улетели на отдых. Так, балерина Анастасия Волочкова по традиции выбрала Мальдивы, а певица Катя Лель - Объединенные Арабские Эмираты.