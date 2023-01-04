16:34, 04 января 2023
1 мин.
Объявленная сумасшедшей Катя Лель покинула Россию вместе с дочерью
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Катя Лель сообщила об отъезде из России. Исполнительница отправилась в путешествие вместе с дочерью.
Они выбрали для отдыха Объединенные Арабские Эмираты. Певица сообщила, что «наслаждается шикарной теплой погодой» в Дубае.
Лель публикует «вкусняшки» из арабской страны и рассказывает про «благодать» на пляже.
«Солнышко. Такой кайф. Желаю вам шикарного настроения», - обратилась к подписчикам знаменитость.
Ранее певиц Алексей Кабанов заявил, что иногда считает Лель «сумасшедшей» из-за ее веры в инопланетян.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#ОАЭ,