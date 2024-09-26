Певица Ева Польна вышла в свет с 19-летней дочерью Эвелин от Дениса Клявера

Певица Ева Польна вышла в свет с 19-летней дочерью Эвелин. Отцом девочки является артист Денис Клявер, но вокалистка долгое время это скрывала.

В Москве прошла премьера фильма «Последний богатырь. Наследие», которую посетили многие отечественные звезды. Как сообщает Kp.ru, на красной дорожке появилась Ева Польна. Она позировала не одна, а со взрослой дочерью. Звездная мама выбрала черный костюм, а ее наследница надела красный кожаный пиджак.

Эвелин уже сейчас выше матери. Внешне она похожа и на отца, и на мать. Причем с годами у нее стало проявляться больше черт Клявера. Напомним, что дочь Польны родилась в 2005 году, но о ее папе узнали только спустя пять лет. Оказалось, что у артистов был короткий, но бурный роман.

Денис признавался, что расстался с Евой, так как они были слишком разные. Но они остались в хороших отношениях. С Эвелин отец поддерживает связь и участвует в ее жизни.

К слову, у Евы Польны есть еще одна дочь от бизнесмена Сергея Пильгуна. Ей сейчас 14 лет.

Ранее Денис Клявер рассказал о таланте дочери от Евы Польны.