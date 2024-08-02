«Она добьется успеха»: Денис Клявер высказался о дочери от Евы Польны

Денис Клявер заявил, что считает свою дочь от Евы Польны уникальной.

Солист группы «Чай вдвоем» дал редкий комментарий о 19-летней Эвелин. Артист заявил, что девушка отличается от других людей особым талантом.

По словам Клявера, у Эвелин есть все необходимые данные для того, чтобы быть артисткой. Однако она отказалась идти по стопам талантливых родителей. Дочь звезд приняла решение связать свою жизнь с искусством и отправилась учиться в художественную академию. Папа поддержал в этом свою дочь. Кроме того, девушка всеми силами пытается избежать публичной жизни и общения с журналистами. По этой причине она позволяет родителям публиковать фотографии с ней только с согласия.

«Дочь, на мой взгляд, уникальна и не похожа ни на кого, очень талантливая и глубокая девушка. Пока сложно сказать, чем именно она будет заниматься, но я уверен, какое бы дело она ни выбрала, она добьется успеха и высоких результатов... Все трое моих детей, будучи очень музыкальными, не хотят заниматься музыкой», — поделился Денис в беседе с изданием Леди Mail.ru.

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