Певица-эмигрантка Монеточка* решила оборвать все связи с Россией: больше никакого бизнеса в стране

Певица Монеточка*(признана иноагентом на территории РФ) решила избавиться от бизнеса в России. ИП артистки занималось деятельностью в области искусств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После начала СВО вокалистка уехала из страны вместе с мужем. При этом три года она предпочитала не закрывать свой бизнес в России, который был создан для оформления концертов и контрактов в Москве и регионах. Но теперь фирма Монеточке* больше не нужна — она открыла новую в Литве.

Компания певицы зарегистрирована в Вильнюсе. Именно она занималась организацией ее последнего концертного тура. Отметим, что Монеточка* продолжает петь свои старые и новые хиты, а также на сольниках она не отказывается от проукраинских лозунгов. Против России она высказывается и в социальных сетях, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Монеточка* прославилась в России в 2018 году. Известность ей принес альбом «Раскраски для взрослых».

Ранее Монеточка* пожаловалась на журналистов, пристающих к ее семье.

*Признана иноагентом на территории РФ