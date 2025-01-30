Монеточка* заявила, что журналисты пристают к ее семье и поклонникам

Монеточка* (признана иноагентом на территории РФ) заявила, что журналисты пристают к ее семье и поклонникам. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Монеточка* сообщила, что журналисты готовят некий материал о ней, поэтому пристают с предложениями записать видео о знаменитости к ее знакомым и поклонникам.

«Они не унимаются и лезут ко всем, включая детей, которые учатся в моей бывшей школе. Уговаривают сделать съемку под предлогом видео-подарка для меня от фан-клуба. Пожалуйста, не ведитесь», — предупредила она.

Певица заявила, что в попытках записать видео могут быть замешаны корреспонденты телеканала НТВ.

Ранее мы писали о том, что певицу Монеточку*и рэпера Noize MC** номинировали на Нобелевскую премию мира.

*признана иноагентом на территории РФ.

**признан иноагентом на территории РФ.