46-летняя певица Елена Ваенга вышла в свет после потери сознания в Театре на Малой Бронной. Артистка посетила Дворец гимнастики, где состоялся грандиозный концерт.

На появление там Ваенги обратила внимание «Экспресс газета».

Певица посетила мероприятие 20 декабря. Она выступила вместе с гимнастками.

Ваенга пришла в необычном платье: оно состояло из юбки и корсета с вставками на декольте и руках. Волосы певицы были уложены в локоны.

Фотографией с певицей поделилась гимнастка Лала Крамаренко. Она поблагодарила артистку за творчество.

Несмотря на потерю сознания несколько дней назад, Ваенга выглядела свежо и бодро.

Ранее сообщалось, что победитель шоу «Маска» Анатолий Цой упал в обморок при съемке танцевальных сцен для клипа. На съемочной площадке не сразу поняли, что случилось. Артист не реагировал на команды режиссера.