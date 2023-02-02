Певица Елена Ваенга вместе с мужем и сыном покинула Россию

46-летняя певица Елена Ваенга вместе с семьей пару дней назад улетела из России. О своем отъезде артистка сообщила в личном блоге, опубликовав несколько пляжных фотографий.

По словам исполнительницы хита «Курю», они с мужем и сыном поехали в отпуск на Мальдивы. На своей странице в социальной сети она показала, как они наслаждаются отпуском, теплом и океаном.

Напомним, что Елена Ваенга вышла замуж за барабанщика Романа Садырбаева в 2016 году. Она сразу призналась музыканту, что он был ей послан Богом, но молодой человек с этим не согласился, заявив, что ему есть, на ком жениться. Однако позже у них родился сын Иван, и через несколько лет они расписались в ЗАГСе.

Певица видит в своем супруге только достоинства и признается, что он у нее «самый лучший». Но это не отменяет того факта, что у них в семье часто возникают ссоры. Елена связывает это с горячим нравом Романа и с разницей в возрасте – артистка старше мужа на шесть лет. Тем не менее, им всегда удается улаживать все конфликты.

На данный момент у пары только один ребенок, но Ваенга все еще мечтает о пополнении в семье. Несмотря на то, что ей уже 46 лет, она все еще верит, что может стать матерью во второй раз. Однако пока радостных новостей о беременности Елены от пары не поступало.

Ранее Елена Ваенга назвала причину, по которой уже 10 лет отдает гонорары своему бывшему мужу.