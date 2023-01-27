passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
16:43, 27 января 2023
1 мин.

Елена Ваенга больше 10 лет отдает гонорары бывшему мужу за предательство

Названа причина, по которой Елена Ваенга больше 10 лет отдает часть гонораров бывшему мужчине.

Елена Ваенга больше 10 лет отдает гонорары бывшему мужу за предательство

Фото: Николай Казеев/MainPeople/ Starface.ru

Певица Елена Ваенга больше 10 лет платит бывшему гражданскому мужу, который существенно старше. Когда-то мужчина поверил в ее талант и вложил всё для раскрутки артистки.

Ваенга познакомилась с ним в 18-летнем возрасте. Мужчине на тот момент было 37 лет, он являлся дипломированным ювелиром.

Знакомство состоялось в результате аварии: Ваенга попала под колеса его автомобиля.

Пара была вместе 17 лет, но, когда любовь закончилась, они разошлись. Инициатором стала Ваенга, которая сочла свой поступок предательским.

Чтобы искупить вину и компенсировать мужчине вложенные в раскрутку средства, она отдает бывшему мужу половину гонорара.

Ранее Ваенга в свойственной манере ответила на оскорбление певицы Аллы Пугачевой. Она призналась, что слова о «холопах и рабах», приняла на свой счет.

Источник фото:Николай Казеев/MainPeople/ Starface.ru
Теги:
#Елена Ваенга
,
#бывший
,
#гонорар
Новости партнеров
О чем говорят