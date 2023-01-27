Елена Ваенга больше 10 лет отдает гонорары бывшему мужу за предательство
Названа причина, по которой Елена Ваенга больше 10 лет отдает часть гонораров бывшему мужчине.
Фото: Николай Казеев/MainPeople/ Starface.ru
Певица Елена Ваенга больше 10 лет платит бывшему гражданскому мужу, который существенно старше. Когда-то мужчина поверил в ее талант и вложил всё для раскрутки артистки.
Ваенга познакомилась с ним в 18-летнем возрасте. Мужчине на тот момент было 37 лет, он являлся дипломированным ювелиром.
Знакомство состоялось в результате аварии: Ваенга попала под колеса его автомобиля.
Пара была вместе 17 лет, но, когда любовь закончилась, они разошлись. Инициатором стала Ваенга, которая сочла свой поступок предательским.
Чтобы искупить вину и компенсировать мужчине вложенные в раскрутку средства, она отдает бывшему мужу половину гонорара.
Ранее Ваенга в свойственной манере ответила на оскорбление певицы Аллы Пугачевой. Она призналась, что слова о «холопах и рабах», приняла на свой счет.