Певица Екатерина Семенова рассказала о пенсии размером 14 тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица и композитор Екатерина Семенова призналась, что получает пенсию 14 тысяч рублей. Никаких надбавок у знаменитости нет из-за отсутствия званий. При этом Семеновой поступают авторские отчисления с ее песен, которые исполняют другие звезды.

«Авторские — это примерно 3−5 тысяч рублей ежемесячно. Более чем скромная сумма, мягко говоря», — рассказала она.

Автор песен для Ларисы Долиной, Лолиты, Светланы Разиной и многих других звезд, вынуждена сама выступать с концертами, чтобы зарабатывать на жизнь.

«Много работаю. Иначе не представляю, на какие средства я бы жила», — заявляет она.

