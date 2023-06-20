Певица Диана Гурцкая отменила празднование юбилея и отпуск из-за внезапной смерти мужа

В конце мая стало известно о неожиданной смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. Заместитель министра науки и образования скончался на борту самолета, возвращаясь из командировки в Москву. Из-за его плохого состояния пилот запросил экстренную посадку в Волгограде, но аэропорт отказался разрешать приземление, поэтому пришлось добираться до Минеральных Вод. Но уже было поздно.

Смерть Кучеренко для всех стала настоящим шоком, ведь ему было только 46 лет. К тому же он никогда особо не жаловался на проблемы со здоровьем. Больше всего его уход из жизни сказался на его супруге. Певица после похорон перестала выходить на связь, и о ее состоянии лишь изредка становится известно благодаря другим членам ее семьи.

Недавно же появились слухи, что близкие увезли безутешную артистку в Абхазию. Однако это опроверг ее брат. Он сообщил, что никакой поездки в принципе даже не запланировано. Более того, есть информация, что Гурцкая решила отменить празднование юбилея и отпуск в этом году. Дело в том, что ее 45-летие будет прямо перед 40 днями смерти Петра. На них семья собирается выбраться на кладбище. Об этом сообщает издание kp.ru.

Ранее стало известно, кто поддерживает Диану Гурцкая после смерти супруга.