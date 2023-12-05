В один ряд с Пугачевой: что ждет Диану Арбенину за проведение концертов в случае ограничений

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов во многих городах России. Причем это происходит не по желанию самой артистки, а благодаря усилиям местных активистов и чиновников. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, что ждет звезду, если она решит порадовать своих зрителей исполнением хитов, несмотря на бойкот со стороны общественников и возможное наложение ограничений со стороны государства.

Арбенина далеко не единственная звезда, внимание на которую обратили депутаты Госдумы и активисты. Так, например, народные избранники уже не раз выступали с предложением запретить выступать в России Алле Пугачевой. Об этом заговорили в тот момент, когда стало известно о возможном возвращении Примадонны на сцену.

По словам юриста, ограничения без причин наложить невозможно, иначе все это можно будет с легкостью обжаловать в суде. А если все таки ограничения буду использованы, то ответственность за их нарушение понесет лицо, предоставившее площадку для выступления артиста.