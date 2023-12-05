В один ряд с Пугачевой: что ждет Диану Арбенину за проведение концертов в случае ограничений
Юрист Подгрудкова объяснила, что ждет Арбенину за проведение отмененных концертов.
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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов во многих городах России. Причем это происходит не по желанию самой артистки, а благодаря усилиям местных активистов и чиновников. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, что ждет звезду, если она решит порадовать своих зрителей исполнением хитов, несмотря на бойкот со стороны общественников и возможное наложение ограничений со стороны государства.
Арбенина далеко не единственная звезда, внимание на которую обратили депутаты Госдумы и активисты. Так, например, народные избранники уже не раз выступали с предложением запретить выступать в России Алле Пугачевой. Об этом заговорили в тот момент, когда стало известно о возможном возвращении Примадонны на сцену.
По словам юриста, ограничения без причин наложить невозможно, иначе все это можно будет с легкостью обжаловать в суде. А если все таки ограничения буду использованы, то ответственность за их нарушение понесет лицо, предоставившее площадку для выступления артиста.
Они не смогут наложить ограничения без причин, иначе она просто сможет это все обжаловать в суде. Ей назовут формальную причину по типу — денег нет или площадки. Если она выступит в баре или еще где-то, то к ответственности в первую очередь будет привлекаться владелец заведения.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее сообщалось, что в Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной из-за многочисленных жалоб. Местным жителям не понравились провокационные заявления артистки.