Певица Диана Арбенина объяснила, почему уехала из России

49-летняя певица Диана Арбенина призналась, что улетела из России ради мамы. Артистка рассказала об отдыхе в Таиланде в соцсети.

В личном блоге певица поделилась кадрами из Таиланда. По словам знаменитости, у нее там находится мама, которой исполнилось 77 лет. Диана решила сделать сюрприз родительнице и лично поздравить ее с праздником, тайно покинув Россию. Идею Арбениной поддержали сын, брат и его супруга.

«Мы с сыном Артемом решили сделать сюрприз — прилететь в Таиланд, где мама отдыхает. Она не подозревает об этом», — высказалась знаменитость.

Ранее певица Диана Арбенина назвала сына опорой в тяжелые периоды жизни. Она считает, что путешествия с детьми — яркие воспоминания, которые никогда не забудутся. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что звезду «Слова пацана» Славу Копейкина заметили в центре Москвы на прогулке с актрисой, похожей на Яну Енжаеву. Молодые люди шли по набережной под руку. Отметим, что ни Яна, ни Слава не комментируют слухи о романе.