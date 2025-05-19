Алексей Воробьев перестал скрывать обручальное кольцо после новостей о свадьбе

Певец Алексей Воробьев перестал скрывать обручальное кольцо. В соцсетях артист опубликовал фрагмент из шоу, на котором выступил с украшением на безымянном пальце. При этом комментировать новости о женитьбе он пока все еще отказывается.

Информация о тайной свадьбе Воробьева появилась в середине мая. Инсайдеры рассказали, что он расписался с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Сразу после этого фанаты стали подмечать, что Алексей подозрительно начал прятать правую руку. На всех фото он будто специально скрывал пальцы. Но недавно он выложил в Сети ролик, в котором впервые продемонстрировал кольцо.

Что касается Аиды, то она продолжает сохранять интригу. На всех последних снимках певица держит правую руку в кармане. Портал «Страсти» обращался к представителю Гарифуллиной за комментарием, но никакого ответа не получил.