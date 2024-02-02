Певица Бьянка заявила, что хочет сделать пластическую операцию, как Анна Asti

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, признавалась, что смогла похудеть на 32 килограмма благодаря помощи эндокринолога. Теперь звезда R&B планирует сделать пластическую операцию, чтобы приблизиться к фигуре коллеги по сцене Анны Asti.

По словам Бьянки, она мечтает сделать липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром.

«Если все анализы будут хорошими, я буду делать операцию, как Анна Asti. Вкачивать жир из живота в ягодицы. Моя попа станет еще больше. Дело не в ней, а в том, что я не могу убрать живот», — рассказала артистка в беседе с порталом Super.ru.

Ранее в Сети появились слухи, что королева русского RnB сделала операцию по уменьшению желудка, но артистка опровергла эту информацию. Бьянка призналась, что лечится у эндокринолога, который выявил у нее проблемы с гормональным фоном. При этом артистка отказалась от вредной пищи, но позволяет себе «бокальчик игристого» и даже салат оливье по праздникам.