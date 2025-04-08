Певица Бьянка снялась в черном купальнике на Сейшелах после пластики

Певица Бьянка снялась в черном купальнике после пластики. Исполнительница легла под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить грудь. Результаты она продемонстрировала во время отдыха.

Артистка отправилась на Сейшелы с друзьями и устроила себе фотосессию. Она примерила черный раздельный купальник с цветком, дополнила образ украшениями и кепкой, надела солнцезащитные очки и босоножки на высоких каблуках. Поклонники отметили в комментариях, что певица выглядит сногсшибательно.

Напомним, что в конце марта этого года Бьянка решилась на операцию по уменьшению груди. Она призналась, что в два раза уменьшила ее размер из-за неудобств. Шестой размер мешал артистке активно двигаться на концертах.

Звезда осталась довольна результатами пластики, но врачи рекомендовали ей остаться в Москве, а не лететь на отдых. Сначала она отменила свой полет на Сейшелы, подождала некоторое время, а потом вылетела в путешествие. Она призналась, что соблюдает все рекомендации – не плавает в океане и отказалась от загара.

До пластики груди она еще перенесла пластику тела. За это звезда заплатила почти три миллиона рублей. Бьянке восстановили эстетический вид живота и сделали липоскульптурирование.

Ранее мы писали о том, что хирург рассказала о «великоватом» лице Бьянки.