«Это просто сюр!»: певица Бьянка раскрыла подробности конфликта с рэпером Птахой

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» назвала сюром конфликт с рэпером Птахой (Давид Нуриев) и рассказала, как они помирились. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как отметила Бьянка, Птаха перестал с ней общаться на четыре года из-за недопонимания. Певица рассказала, что пыталась созвониться с рэпером, однако тот сменил номер. Птаха признался, что он изначально подумал, что Бьянка на него обиделась, так как не поздоровалась на одном из мероприятий.

«Я в каком-то интервью сказала, что Птаха резко со мной перестал общаться, он позвонил и говорит, что все хорошо. Четыре года прошло! Это просто сюр!» — поделилась артистка.

Напомним, после дружбы и совместной работы Бьянка и Птаха резко прекратили общение в 2012 году. Тогда вышла их совместная песня «Дымом в облаках». Певица рассказывала, что в один момент Птаха перестал с ней общаться, несмотря на хорошее общение. Сам рэпер назвал историю сложной и отметил, что много лет пролетели «в трубу».

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