Певица Бьянка призналась, что отекает без занятий спортом. Об этом сообщает Газета.Ru.

Певица Бьянка посетила девичник Ольги Бузовой, на котором она презентовала новый трек. Знаменитость поделилась своими секретами красоты. По ее словам, никаких специальных процедур она не делает.

«Сейчас ничего не делаю, потому что у меня нет времени даже сходить к косметологу. Я пользуюсь кремами, у меня дома много разных препаратов», — рассказала она.

Выглядеть свежо Бьянке помогает спорт — знаменитость жалуется на отеки, которые появляются не только на лице.

«Занимаюсь еще много спортом. У меня отечный тип, поэтому очень много занимаюсь, чтобы не было отеков нигде — ни на животе, ни на боках, ни на руках, ни на щечках», — добавила певица.

Ранее мы писали о том, что Бьянка объяснила, почему отменила концерт в Кургане.