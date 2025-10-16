«Это нечестно по отношению к вам»: Бьянка объяснила, почему отменила концерт в Кургане

17 октября певица Бьянка собиралась выступить в Кургане. Однако королева русского RnB отменила концерт по вине организаторов.

Как пояснила артистка на своей страничке в соцсети, организаторы не выполнили ряд условий. В итоге знаменитость отказалась выступать перед курганцами.

В связи с этим артистка обратилась к поклонникам и попросила прощения.

«Это нечестно по отношению к вам, моим поклонникам, и мне очень жаль! Мы очень хотели спеть все наши хиты вместе с вами!», — написала она.

Участница «Звезд в Африке» пообещала, что обязательно найдет возможность увидеться со слушателями, поблагодарив их за любовь и понимание.

Напомним, это уже не первый раз, когда Бьянка отменяет концерт по вине организаторов. Похожий случай произошел также в прошлом году в Германии.

