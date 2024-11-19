Певица Бьянка после аппендицита требует на корпоративах пластиковое ведро и алкоголь в гримерку
© Starface.ru
Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, перед новогодними корпоративами подняла ценник на выступления на 500 тысяч рублей. Теперь желающим услышать хиты 39-летней артистки на своем празднике придется заплатить 1,5 миллиона рублей.
Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram -канал Shot, в райдере Бьянка требует предоставить в гримерку пластиковое ведро и алкоголь. При этом ранее сообщалось, что артисте пришлось отказаться от спиртных напитков из-за проблем с печенью.
Кроме того, Бьянка готова жить только в лучшем отеле города и передвигаться на тонированном автомобиле марки Mercedes не старше 2020 года.
В разговоре с каналом представители артистки опровергли наличие у артистки проблем с печенью, поэтому ограничения на алкоголь ей не требуются. Для каких целей Бьянка просит ведро, не уточняется.
Ранее 39-летнюю певицу Бьянку экстренно доставили в больницу с аппендицитом.