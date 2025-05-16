Певица Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
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Певица Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем. Артистка, которая в июне 2023 года вышла замуж за теннисиста Валерия Руднева, поделилась кадрами их совместного выхода в свет.
В соцсетях звезда опубликовала видео, где они с мужем танцуют на мероприятии, не скрывая нежности друг к другу.
«Редкие минуты отдыха с любимым мужем», — подписала ролик Буланова.
Напомним, что 54-летняя певица и 35-летний спортсмен официально оформили отношения в петербургском ЗАГСе. Буланова ранее рассказывала, что все расходы на свадьбу взял на себя Руднев — для него это был первый брак, и он хотел устроить праздник с размахом.
Несмотря на разницу в возрасте в 19 лет, пара выглядит счастливой. Валерий мечтает о детях, но Татьяна, у которой уже есть двое взрослых сыновей – 32-летний Александр и 18-летний Никита, пока не готова к рождению ребенка. Однако супруги обсуждают возможность усыновления.
Поклонники активно комментируют новые кадры, отмечая, как гармонично выглядит пара вместе.
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