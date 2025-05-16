НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 мая 2025, 11:35
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Ирина Понаровская впервые после смерти сына снялась в телевизионном шоу

72-летняя Ирина Понаровская стала членом жюри «ВИА Суперстар!» после смерти сына.
Ирина Понаровская впервые после смерти сына снялась в телевизионном шоу

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Ирина Понаровская впервые после смерти единственного сына согласилась на участие в телевизионном шоу. 72-летняя артистка стала новым членов жюри проекта «ВИА Суперстар!».

В личном блоге телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео со съемок программы. Она рассказала, что в новом сезоне состав членов жюри немного изменился. Оказалось, что к судьям присоединилась Ирина Понаровская. Вместе с ней кресла заняли Сергей Соседов и Стас Пьеха. Лера дала понять, что это секретная информация, но она все же решила рискнуть и поделиться ею с поклонниками.

Отметим, что в ролике Кудрявцевой Ирина улыбалась и аплодировала, глядя на сцену. По всей видимости, певица полностью оправилась после смерти сына в сентябре прошлого года. Несколько месяцев после похорон Понаровская сохраняла траур. Но весной текущего года организовала первый концерт после своей большой потери. На выступлении она исполнила песню в память о скончавшемся наследнике.

Энтони Родду на момент смерти было всего 39 лет. Официальная причина его ухода из жизни — острая сердечная недостаточность.

Ранее Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ирина Понаровская
Лера Кудрявцева
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