Певица Азиза рассказала о влюбленности и надела обручальное кольцо. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Азиза, которая в 2022 году рассталась с возлюбленным из Италии, уже давно не носит кольцо на безымянном пальце. Однако во время гастролей в Сочи поклонники разглядели заветное украшение.

Журналистам певица подтвердила изменения в личной жизни, однако подробностями делиться отказалась.

«У меня действительно произошли серьезные перемены. Но пока о них говорить не буду. Скажу лишь, что я люблю и любима. Что вдохновляет меня на сочинение новых песен», — заявила она.

К слову, знаменитость притягивает к себе мужчин как магнит. На выступлении в Сочи один из поклонников неожиданно запрыгнул на сцену и начал целовать ей руки.

«Ты доволен? Ночью-то хоть спать будешь? А если серьезно, то тебе просто повезло: я приношу удачу», — обратилась к фанату она.

Ранее мы писали о том, что Азиза назвала лучшее качество Игоря Крутого.