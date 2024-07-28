«Его душа наполнена космической музыкой»: Азиза назвала лучшее качество Игоря Крутого

Российский композитор Игорь Крутой 29 июля отметит свое 70-летие. Несмотря на внушительную дату, он продолжает работать с исполнителями и не собирается уходить на пенсию. Певица Азиза поздравила народного артиста России с юбилеем и рассказала о его самых лучших качествах.

Азиза познакомилась с Крутым 30 с лишним лет назад. В те годы у композитора была звукозаписывающая студия, в которой старались записываться самые известные артисты. Певица сразу отметила, что он очень вдумчивый, внимательный человек, который всегда сохраняет спокойствие даже в сложных ситуациях, и ценит настоящие таланты.

Артистка пояснила, что композитор никогда не носил корону на голове. Он отличается открытым характером и простотой в общении, говорит она.

«Он раньше всегда говорил: „Азиза, ты у нас — космическая женщина. Чтобы написать тебе песню, нужно космическое вдохновение, а у меня пока земное“. Я же считаю, что именно сейчас его душа наполнена музыкой не земной, а космической. Поэтому самое время порадовать нас новыми композициями», — цитирует Азизу mk.ru.

По словам певицы, 70 лет для Крутого — это небольшая дата и очередной виток жизненного пути. У души, говорит Азиза, нет возраста, а у композитора она «мудрая, добрая, сильная». Поэтому он обязательно порадует слушателей новыми песнями, считает артистка.

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