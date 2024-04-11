Певица Азиза рассказала, что Филипп Киркоров привозил в ее дом мешки с деньгами. Об этом она призналась в интервью mk.ru.

Азиза рассказала, что в 1991 году, после того, как она потеряла работу из-за обвинений в причастности к убийству Игоря Талькова, ей помогал Филипп Киркоров.

По воспоминаниям певицы, артист приезжал к ней в гости и делился деньгами.

«Филипп часто приезжал к нам домой с авоськой, в которой раньше носили картошку. Только вместо картошки лежали деньги, его гонорары от концертов. Он делился ими со мной, потому что понимал, что у меня не было работы, а некоторые артисты устраивали мне бойкоты», — рассказала она.

Азиза призналась, что обещала вернуть Киркорову долг, но тот сразу отказался. Спустя много лет певица поддержала коллегу, когда на него обрушилась критика после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

«Многие коллеги боялись его открыто поддержать, потому что не понимали, куда ветер дует. Я же сразу его поддержала. Сделала это публично: мне, в отличие от многих моих коллег, бояться нечего», — заявила она.

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