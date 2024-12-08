«Мерзко, обидно и тяжело»: Газманов объяснил, почему не явился в суд по делу об убийстве Талькова

Российские знаменитости дают показания по делу об убийстве Игоря Талькова в СК «Юбилейный». О событиях 30-летней давности уже рассказали Азиза и Наташа Королева. В суд должен был явиться и Олег Газманов, но он не смог приехать туда из-за большой занятости.

В суд вызвали знаменитостей, которые выступали в роковой вечер. Народный артист признался, что до сих пор помнит события того дня, однако он не видел драку, предшествующую убийство Талькова.

Певец рассказал, что был в то время в гримерной. Он услышал выстрелы за дверью, выскочил в коридор и увидел остальное. Исполнитель неоднократно рассказывал о тех событиях в интервью, и следователям. Газманов рад, что в деле появились новые детали: он хочет, чтобы правоохранители, наконец, восстановили хронологию того вечера.

«Я не могу ничего считать, потому что не видел. Но я знал их: и Малахова, и Шляфмана… Мне тяжело говорить на эту тему: мерзко, обидно и тяжело», — приводит слова звезды mk.ru.

Артист не приезжал в суд, поскольку сейчас у него каждый день концерты и выступления. Но он согласен дать еще раз показания по этому делу.

Ранее певица Азиза заявила, что убийства артиста можно было бы избежать, если бы участники конфликта вели себя гораздо спокойнее.