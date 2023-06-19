Певица Азиза отменила церемонию венчания с молодым мужем

Еще в начале года 59-летняя певица Азиза сообщила поклонникам, что, несмотря на многочисленные проблемы в браке, решила обвенчаться с мужем, который младше ее на 16 лет. По ее словам, все кризисы в их семье были связаны с невозможностью зачать ребенка. Из-за этого они оказались на грани развода, но мужчине все-таки удалось убедить артистку не принимать поспешных решений. А в доказательство серьезности своих намерений он позвал любимую в церковь для таинства.

Предстоящим важным событием Азиза была крайне взволнована. Она рассказывала СМИ, что активно готовилась к нему и даже шила уникальное платье у звездного дизайнера Аники Керимовой. Вот только незадолго до самого венчания певица вдруг передумала и все отменила. Об этом рассказала модельер, ответственная за наряд.

По словам Керимовой, в ближайшее время никакой церемонии ожидать не стоит, поэтому сейчас она не занимается пошивом платья. Более того, она не знает, возьмется ли вновь за работу или же нет. Она отметила, что Азиза должна появиться на показе ее коллекции в конце июня, и там она сама обо всем расскажет, если сочтет нужным.

Также Аника отметила, что совершенно не обижается на артистку за то, что она порезала наряд, который она для нее сшила для свадьбы. Дизайнер подчеркнула, что концертный образ из него получился прекрасный, и она приняла такое решение заказчицы. Единственное, ей немного грустно, что она не смогла забрать платье для музея Дома моды.

Ранее Азиза призналась, что в последнее время увлеклась целительством, и это именно то, чем ей сейчас хочется заниматься.