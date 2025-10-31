Певица Ая из «Города 312» после инсульта училась не стоять, а правильно дышать
© Kashaev Pavel/East News
Солистка группы «Город 312» Ая рассказала, что после инсульта на фоне осложнений после коронавируса в первую очередь училась не стоять, а правильно дышать. По ее словам, проблемы с дыханием есть у всех, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения.
Подробности узнал сайт Kp.ru.
«Первый врач, который пришел ко мне заниматься, когда у меня случился инсульт, это не специалист по лечебной физкультуре, как вы могли подумать. В первую очередь я училась не стоять, а правильно дышать», - сообщила певица.
Ая призналась: голосовые связки после инсульта работают лучше, чем она ожидала. По наблюдениям артистки, они восстановились примерно на 60%. Сейчас исполнительница сможет проводить двухчасовые репетиции дважды в неделю.
На юбилее «Золотого граммофона» Ая впервые выступила после инсульта. Ее вывезли на сцену в кресле. Певица не скрывает, что «сил недостаточно», пока она продолжает восстанавливаться.
Ранее коллеги Аи делились, что 2 года и 7 месяцев она проходит реабилитацию в лучших клиниках.