Певица Ая из «Города 312» после инсульта училась не стоять, а правильно дышать

Солистка группы «Город 312» Ая рассказала, что после инсульта на фоне осложнений после коронавируса в первую очередь училась не стоять, а правильно дышать. По ее словам, проблемы с дыханием есть у всех, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Первый врач, который пришел ко мне заниматься, когда у меня случился инсульт, это не специалист по лечебной физкультуре, как вы могли подумать. В первую очередь я училась не стоять, а правильно дышать», - сообщила певица.

Ая призналась: голосовые связки после инсульта работают лучше, чем она ожидала. По наблюдениям артистки, они восстановились примерно на 60%. Сейчас исполнительница сможет проводить двухчасовые репетиции дважды в неделю.

На юбилее «Золотого граммофона» Ая впервые выступила после инсульта. Ее вывезли на сцену в кресле. Певица не скрывает, что «сил недостаточно», пока она продолжает восстанавливаться.

Ранее коллеги Аи делились, что 2 года и 7 месяцев она проходит реабилитацию в лучших клиниках.