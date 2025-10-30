Ая из «Города 312» выйдет на сцену после инсульта: группа собирает деньги на ее реабилитацию

Солистка группы «Город 312» Ая впервые выступит с коллегами после инсульта. Участники коллектива признались, что продолжали работать ради оплаты реабилитации Светланы Назаренко (настоящее имя певицы). Видео публикует StarHit.

Музыканты пообщались с корреспондентами перед юбилейным концертом «Золотого Граммофона». Они дали понять, что история Аи в группе не закончена.

«Она находится за кадром, но продолжает работать с нами. Уже 2 года и 7 месяцев она подходит реабилитации в самых лучших клиниках. Сегодня в группе все направлено на ее восстановление», – поделились коллеги певицы.

Нынешняя солистка пояснила, что Ая является таким же полноправным участником группы, и вся их работа направлена на ее выздоровление.

«Конечно, она пока не может гастролировать. Но сегодня она готовилась и будет с нами в номере, слава Богу. Волнуется. Мы верим, что все будет хорошо. Она появится на сцене», – добавили они.

