Певица Апина приехала на съемки сериала про группу «Комбинация» после скандала: была в тапочках

Певица Алена Апина участвует в съемках сериала про группу «Комбинация» в Саратове после жалобы. Об этом сообщает издание aif.ru и публикует фото.

По данным источника, исполнительница приехала на съемочную площадку в Большом зале саратовской консерватории. Она отказалась общаться с журналистами, а на сами съемки их не пустили. Режиссер Никита Власов рассказал, что снимали эпизод, в котором композитор Виталий Окороков предлагает артистке работать в коллективе.

«Он встретился с ней в консерватории и уговорил ее принять участие в записи их первого хита», — добавил Власов.

Алену заметили сидящей в тапочках, но она решила ничего не говорить по поводу приезда на площадку. Апину в сериале играет актриса Анастасия Уколова. Интересно, что до этого певица жаловалась в соцсетях, что ее не пускают к съемкам в сериале про «Комбинацию». Звезда волновалась, что проект про нее и ее группу может получиться не таким, каким должен.

Ранее мы писали о том, что певица Алена Апина подаст в суд на создателя «Комбинации» Окорокова из-за Russian Girls. Она осталась недовольна решением мужчины передать права на хиты молодой группе. Исполнительница убеждена, что в треках звучит ее вокал, но никаких отчислений она не получает.