Певица Анжелика Варум впервые появилась на публике после слухов об отъезде из РФ: была рядом с мужем

Певица Анжелика Варум впервые появилась на публике после слухов об отъезде из России. Если ее муж Леонид Агутин часто посещает мероприятия и появляется на ТВ, то артистка более избирательно подходит к посещению мероприятий.

Звезда поддержала супруга на семейном образовательном форуме в Сочи, который проходил с 1 по 10 июля. Была организована церемония закрытия, на которой Агутин появился с Варум. Были и другие звезды, в их числе: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Мот и Мария Мельникова, заехал даже актер Леон Кемстач с мамой Лаурой.

Журналисты обратили свое внимание именно на Анжелику, так как она реже стала появляться на публике. Некоторые СМИ писали о том, что исполнительница уехала из России. Как оказалось, она здесь и поддерживает мужа.

Певица выглядела свежо и стильно. Она выбрала для выхода в свет широкие белые брюки и полупрозрачную блузку жемчужного оттенка. Ее фигура не изменилась за много лет. А благодаря фирменному блонду и стильной прическе Варум будто остановила время. Снимки артистки публикует «7Дней.ru».

Отмечается, что знаменитость запланировала выступления в России, скоро она появится на фестивале Chess & Jazz в Москве. Пока что она проводит время в Сочи, а на закрытии форума даже появилась на сцене и исполнила несколько хитов.

Ранее мы писали о том, что в Сети обсуждают скандальное выступление дочери Варум в американском баре. 25-летняя звездная наследница устроила провокацию.