Напели целое состояние: недвижимость в США приносит миллионы Агутину и Варум
«КП»: Леонид Агутин и Анжелика Варум зарабатывают миллионы на квартирах в США.
© Starface.ru
Популярные артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум зарабатывают миллионы на недвижимости в США. Об этом сообщается на сайте kp.ru.
Ранее Леонид опроверг слухи, что его супруга навсегда переехала в США. По его словам, Россию они покидать не планируют, а в Майами у них есть зимняя дача. Но их дочка Елизавета Мария Варум-Агутина живет с родителями матери в Штатах. Недавно она переехала из Майами в Лос-Анджелес.
По словам отца Леонида – Николая Агутина, внучка купила в этом городе квартиру. Причем, большую часть денег накопила сама.
«Она уже заработала себе на квартиру. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать... Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», – сказал он.
Кроме недвижимости в Майами, у Агутина и Варум имеются и другие дома и квартиры: 300-метровые апартаменты в городе Холливуд стоимостью 2,5 миллиона долларов; двухэтажный дом в городке Помпано-Бич площадью 320 квадратов стоимостью порядка 4 миллионов долларов.
Что касается квартиры в Майами, то они ее приобрели в жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers на так называемом Солнечном острове. Сейчас 170-метровая квартира оценивается в 1,5 миллиона долларов.
«Правда, налоги на недвижимость в Штатах кусаются: супруги ежегодно платят за нее государству по 20 тысяч долларов», – отмечается в сообщении.
СМИ пишут, что недавно Варум приобрела еще таунхаус в Авентуре. Он обошелся певице в 345 тысяч долларов. Сейчас эта недвижимость стоит уже 479 тысяч долларов. Ее можно арендовать, объявление висит на риелторском сайте.
Квартира в Майами также сдается в аренду за 8 тысяч долларов в месяц.
В Москве знаменитости живут в Хамовниках. В собственности у них сразу три квартиры. Кроме этого, у Леонида еще есть квартира в высотке в Кочновском проезде площадью 163 квадратных метров.
Руководитель компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов заявил, что Леонид Агутин за годы карьеры напел целое состояние.
Ранее психолог Мирная объяснила, почему Анжелика Варум прощает измены Леонида Агутина.
А теперь предлагаем выбрать худшего мужа по фотографии.