Напели целое состояние: недвижимость в США приносит миллионы Агутину и Варум

Популярные артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум зарабатывают миллионы на недвижимости в США. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Ранее Леонид опроверг слухи, что его супруга навсегда переехала в США. По его словам, Россию они покидать не планируют, а в Майами у них есть зимняя дача. Но их дочка Елизавета Мария Варум-Агутина живет с родителями матери в Штатах. Недавно она переехала из Майами в Лос-Анджелес.

По словам отца Леонида – Николая Агутина, внучка купила в этом городе квартиру. Причем, большую часть денег накопила сама.

«Она уже заработала себе на квартиру. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать... Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», – сказал он.

Кроме недвижимости в Майами, у Агутина и Варум имеются и другие дома и квартиры: 300-метровые апартаменты в городе Холливуд стоимостью 2,5 миллиона долларов; двухэтажный дом в городке Помпано-Бич площадью 320 квадратов стоимостью порядка 4 миллионов долларов.

Что касается квартиры в Майами, то они ее приобрели в жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers на так называемом Солнечном острове. Сейчас 170-метровая квартира оценивается в 1,5 миллиона долларов.

«Правда, налоги на недвижимость в Штатах кусаются: супруги ежегодно платят за нее государству по 20 тысяч долларов», – отмечается в сообщении.

СМИ пишут, что недавно Варум приобрела еще таунхаус в Авентуре. Он обошелся певице в 345 тысяч долларов. Сейчас эта недвижимость стоит уже 479 тысяч долларов. Ее можно арендовать, объявление висит на риелторском сайте.

Квартира в Майами также сдается в аренду за 8 тысяч долларов в месяц.

В Москве знаменитости живут в Хамовниках. В собственности у них сразу три квартиры. Кроме этого, у Леонида еще есть квартира в высотке в Кочновском проезде площадью 163 квадратных метров.

Руководитель компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов заявил, что Леонид Агутин за годы карьеры напел целое состояние.

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