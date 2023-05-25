Певица Анжелика Варум раскрыла, за что получила пощечину от матери

После развода родителей певицу Анжелику Варум преимущественно воспитывала мать. В период подросткового возраста родительнице пришлось прибегнуть к рукоприкладству: артистка позже рассказала, за что получила от матери пощечину.

Варум родилась в творческой семье: отец писал музыку, а мать была театральным режиссером. В 10 лет семья распалась: отец уехал в Москву, и девочка осталась на попечении матери.

В подростковом возрасте произошел случай, который вынудил женщину прибегнуть к крайним мерам. Во время подготовки к школьным экзаменам, несмотря на запреты, Анжелика неожиданно исчезла из дома.

Оказалось, что она отправилась в кино, а на реплику матери, что это запрещено, ответила: «Мне наплевать!».

«Получила за это пощечину и затаилась», - призналась она.

С тех пор родители не били дочь.

Ранее певица Лариса Долина сообщила о болезни 53-летней Варум.