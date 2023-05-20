Лариса Долина рассказала о болезни Анжелики Варум

Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике. Дело в том, что у Ларисы Долиной был творческий вечер на корабле.

Певица пришла на корабль вместе с Леонидом Агутиным, чтобы заранее проверить звук. Однако сделав дело, Варум поспешила к выходу. И как стало известно, не случайно. Долина объяснила, что всему причиной является болезнь Варум. Речь идет о морской болезни.

«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку. Она сядет на первой остановке: споет и выйдет», — рассказала Лариса Долина.

Долина отметила, что раньше сама страдала от морской болезни. Однако с годами артистке удалось с ней справиться.

Анжелика Варум сдержала обещание и появилась на корабле на первой остановке. Певица исполнила свою песню, а также понаблюдала за талантами подрастающего поколения. Совместно с учениками Долиной Варум исполнила свою коронную «Ля-ля-фа» в новой обработке, передает mk.ru.

Ранее мы писали, что в семье Анжелики Варум произошло несчастье.