Певица Анжелика Агурбаш допустила, что третий муж-олигарх мог ее убить

Певица Анжелика Агурбаш рассказала о разводе с третьим мужем Николаем Агурбашем. По словам артистки, она боялась за свою жизнь, будучи в браке с олигархом. Поэтому она не видела иного выхода, кроме расставания. Об этом она рассказала в программе «Новые русские сенсации».

Развод Анжелика оформила в 2012 году. Уже после ухода от Николая она признавалась – он неоднократно поднимал на нее руку, поэтому она жила в постоянном страхе. Но оказалось, что в тот период певица думала, что может не просто пострадать, а умереть, если останется с олигархом.

«В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: „Бедная девочка, не выдержала испытания славой“. В худшем случае была бы действительно зарыта под любой елкой на трех гектарах земли», - рассказала Агурбаш.

Исполнительница отметила, что Николай не вкладывался в ее карьеру. Она отрицает то, что он на нее потратил миллионы долларов. А меж тем сам бизнесмен опровергает все обвинения бывшей жены. По его версии, он никогда ее не бил. Мужчина считает, что Анжелика клевещет на него.

Ранее Анжелика Агурбаш сообщила, что выходит замуж.