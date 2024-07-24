Певица Анна Семенович заявила, что могла спиться после ухода из спорта. Об этом стало известно в эфире шоу Omline.

В новом интервью Анна вспоминала о спортивном прошлом. По словам Семенович, многие спортсмены спиваются, завершив карьеру. Но она выбрала иной путь. Анна стала развивать карьеру певицы, о чем не жалеет. Знаменитость верит в карму и предначертанную судьбу человека.

«Я могла спиться после того, как бросила спорт, ведь многие спортсмены спиваются от стресса, не выдерживают. Я могла стать пьянчугой и непонятно где закончить свою жизнь. Могла выйти замуж и нарожать пять детей, быть хорошей мамой и домохозяйкой», — высказалась Анна.

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