Певица Анна Семенович сообщила радостные новости из роддома

45-летняя певица Анна Семенович в конце лета рассказала, что вновь решилась на процедуру заморозки яйцеклеток. В будущем она еще планирует стать мамой, именно поэтому для нее было важно, чтобы операция прошла успешно. Недавно же экс-солистка «Блестящих» вновь отправилась в роддом, чтобы пройти обследование, и после него поделилась результатами.

Семенович вышла на связь с поклонниками и сообщила, что крайне счастлива. Дело в том, что все анализы оказались хорошими. Врачи подтвердили, что процедура не скажется в будущем негативно на здоровье артистки.

«У меня все хорошо после процедуры! Счастлива», - заявила Анна в блоге.

К слову, многие поклонники осуждают Семенович за повторную заморозку яйцеклеток, так как считают, что ей уже давно пора родить. Однако сама певица не торопится с пополнением в семье. Она отмечала, что ей важно найти мужчину, с которым она захочет строить семью. А просто становиться мамой для галочки она не хочет.

Ранее Анна Семенович призналась, что иногда пользуется своей большой грудью ради манипулирования мужчинами.