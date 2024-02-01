Певица Анна Семенович рассказала о воспалении уха после отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне певица Анна Семенович улетела на отдых на Мальдивы. 1 февраля она сообщила о том, что вернулась в Москву. Однако отпуск не обошелся без проблем — у Семенович диагностировали отит.

«Меня продуло под кондиционером, пока я спала он дул в ухо. Я на антибиотиках, правое ухо практически ничего не слышит. Я его заливаю лекарствами, которые прописали. Сегодня буду дома, потому что надо приходить в себя», — рассказала она.

По словам Семенович, к больному уху добавился кашель и боли в горле. Певица посоветовала подписчикам, которые собираются отдыхать в жарких странах, придерживаться важных правил, чтобы не заболеть.

«Надо быть очень осторожными с кондиционерами и водой со льдом! И если вы собираетесь на море, берите все лекарства с собой», — написала она.

Ранее мы писали о том, что Семенович резко высказалась об отсутствии детей.