«Многие замужние матери не умеют быть счастливыми»: Семенович резко высказалась об отсутствии детей

45-летняя певица Анна Семенович записала видеообращение к недоброжелателям, отдыхая на Мальдивах. Звезда заявила в соцсетях, что сама будет решать вопрос о материнстве, и не ждет советов.

Одинокая артистка отреагировала на критику со стороны хейтеров. Знаменитость наслаждается жизнью на роскошных островах, но некоторые из ее подписчиков все еще не могут принять тот факт, что она может быть счастлива без мужа, детей и семейных обязанностей.

«Многие замужние матери не умеют быть счастливыми!» – заявила певица.

Несмотря на восторженные комментарии под ее фотографиями, некоторые подписчики начали критиковать ее выбор жизни. Они считают, что в 45 лет без мужа и детей – это неприемлемо. Однако Семенович не молчит и решительно ответила на это в своем посте.

«Я никогда не хотела быть совершенной, я всегда хотела быть счастливой. Сейчас я счастлива на маленьком острове посреди индийского океана. Мои глаза искрят светом, а на губах искренняя улыбка, ведь такие моменты бесценны», — написала она.

Звезда подчеркнула, что не собирается обращать внимание на негодующие высказывания и жить согласно своим правилам, а не по мнению незнакомых людей. По ее мнению, личный статус не определяет ее счастья, а наличие мужа не является гарантом благополучия. Оказалось, что у певицы все в порядке с личной жизнью - она отдыхает на Мальдивах со своим возлюбленным, о котором она пока не готова раскрывать подробности.

«Особо некорректные злюки могут много рассуждать про мое одиночество, но я вам отвечу жестко — это моя жизнь, и только мне решать, с кем и когда жить, с кем спать, а с кем дружить. И особенно, когда мне становиться матерью», – добавила артистка.

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