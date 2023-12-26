Певица Анна Семенович рассказала о самом необычном праздновании Нового года

Известная певица Анна Семенович заявила, что самый необычный Новый год у нее был во время гастролей группы «Блестящие». Об этом пишет издание «А теперь внимание!».

Как отметила артистка, в тот период она вместе с коллективом гастролировала по Дальнему Востоку.

«Когда сели в самолет и полетели обратно, пилот объявлял города, над которыми мы пролетали, в них как раз наступал Новый год. И мы отметили праздник в небе восемь раз», — вспомнила Семенович.

После этого, по словам исполнительницы, «Блестящие» оказались в Москве, где выступили на концерте и вновь встретили Новый год.

Кроме того, Семенович подчеркнула, что каждое первое января обязательно навещает родителей, чтобы встретить праздник вместе с ними. Звезда уточнила, что в это же число отмечает день рождения ее отец. Она также добавила, что в этом году собирается выступить в Сочи на Новый год, после чего полетит первым рейсом к родителям.

Ранее Анна Семенович раскрыла секрет своей молодости.