Анна Семенович заявила, что не верит жене бойфренда, обвинившей его в насилии

Певица Анна Семенович ответила на обвинения жены своего бойфренда Дениса Шреера в том, что он бил ее в браке. Артистка дала понять, что не верит в слова женщины и считает, что ее возлюбленный не мог поднять руку на супругу.

Когда стало известно о романе Семенович с бизнесменом, журналисты выяснили, что мужчина на самом деле все еще женат. Женщина сама вышла на связь с сотрудниками прессы и рассказала, что Денис является абьюзером, якобы в их семье присутствовало домашнее насилие. Узнав об этом, близкие Анны напряглись. По ее словам, мать с отцом стали беспокоиться, с правильным ли человеком связалась их дочь.

Однако сама артистка никогда не верила в то, что ее избранник способен побить женщину. Поэтому она успокоила родных, и они после знакомства с Шреером одобрили выбор Семенович.

«Я знаю Дениса два года. Я не могу представить, чтобы этот добрый медвежонок ударил женщину. Может, он на нее как-то прикрикнул... Просто если бы он ударил женщину... У него рост 196 см, он крупный, бывший спортсмен. Его бы посадили в тюрьму в Германии. Я больше скажу. Когда люди разводятся, они делят деньги. И это был некий шантаж с ее стороны», - сообщила Анна в программе «Судьба человека» на канале «Россия».

Певица призналась — Денис очень переживал из-за обвинений жены, ведь всегда к ней хорошо относился. И даже после расставания мужчина обеспечил бывшую возлюбленную всем необходимым — жильем, машиной, брендовыми вещами.

Сейчас жена Шреера строит счастье с новым мужчиной, но при этом официально все еще не разведена. Процесс длится уже долго, так как документы оформляются в Германии.

Ранее Анна Семенович переехала в загородный дом с возлюбленным.