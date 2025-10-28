НАШ ШОУБИЗ
28 октября 2025
«Вот в чем мой секрет»: Анна Семенович заявила, что пьет кровь мужчин

45-летняя Анна Семенович заявила, что пьет кровь мужчин для сохранения красоты.
Певица и актриса Анна Семенович раскрыла секрет вечной молодости. Она поделилась им с подписчиками в своем блоге.

Знаменитость записала видео, в котором призналась, что пьет кровь мужчин. Однако сразу же Анна оговорилась, что это шутка. По словам певицы, на самом деле секрет кроется в другом. Семенович заявила, что умеет наслаждаться жизнью, и поэтому хорошо выглядит.

«Я пью кровь мужчин… Я умею кайфовать от жизни, вот в чем мой секрет! Я позитивно мыслю, я вижу красоту этого мира. Я не накручиваю себя, когда что-то идет не так, потому что я понимаю, каждый человек имеет свою судьбу» — рассказала бывшая участница «Блестящих».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал самую безголосую артистку на эстраде. Он заявил, что этого звания достойна Анна Семенович, потому что она не обладает вокальными данными.

Анна Семенович