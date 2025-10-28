«Вот в чем мой секрет»: Анна Семенович заявила, что пьет кровь мужчин

Певица и актриса Анна Семенович раскрыла секрет вечной молодости. Она поделилась им с подписчиками в своем блоге.

Знаменитость записала видео, в котором призналась, что пьет кровь мужчин. Однако сразу же Анна оговорилась, что это шутка. По словам певицы, на самом деле секрет кроется в другом. Семенович заявила, что умеет наслаждаться жизнью, и поэтому хорошо выглядит.

«Я пью кровь мужчин… Я умею кайфовать от жизни, вот в чем мой секрет! Я позитивно мыслю, я вижу красоту этого мира. Я не накручиваю себя, когда что-то идет не так, потому что я понимаю, каждый человек имеет свою судьбу» — рассказала бывшая участница «Блестящих».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал самую безголосую артистку на эстраде. Он заявил, что этого звания достойна Анна Семенович, потому что она не обладает вокальными данными.