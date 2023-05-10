Певица Анна Семенович призналась, что жалеет об операции по уменьшению груди

45-летняя Анна Семенович является обладательницей весьма большого бюста. Еще во времена построения карьеры в группе «Блестящие» артистка заметно выделялась среди остальных участниц благодаря своим пышным формам. Однако сама певица долгое время страдала из-за серьезных комплексов, связанных с фигурой. Всю жизнь она старалась добиваться успехов с помощью только труда и таланта, но поклонники все равно обращали внимание на ее грудь. Тогда Анна решилась на хирургическое вмешательство.

По словам Семенович, к такому радикальному методу борьбы с проблемой она пришла в 2015 году. На тот момент она уже не выдерживала психологического давления со стороны общественности. Несмотря на то, что она спортсменка, певица, ведущая, даже актриса, все равно о ней продолжали говорить только из-за ее особенности. Анна поняла, что хочет навсегда распрощаться с большим бюстом и обратилась к хирургу.

В итоге специалист провел операцию по уменьшению груди, и уже после исполнительница сильно пожалела об этом. Она осознала, что проблема заключается не в фигуре, а в ее голове и невозможности принять себя такой, какая она есть. В последствии от вмешательства не осталось и следа, так как грудь снова выросла. И теперь Анна даже не думает о том, что лишиться ее, так как проработала все свои комплексы с психологом.

«Я всем доказывала — и в спорте результатов добилась, я и пою, и в кино снималась, и ведущей работаю, на радио работаю, тут я работаю, а вы все про мою грудь! У меня пошел такой диссонанс в голове и в душе, что я побежала и просто прыгнула под нож хирургу», - рассказала Семенович в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой в шоу «Алена, блин!».

Ранее поклонники набросились на Анну Семенович в Сети из-за чрезмерного использования фотошопа.