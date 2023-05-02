«Минус 100 кг»: подписчики набросились на Анну Семенович из-за фотошопа
Постройневшую Анну Семенович обвинили в обмане и злоупотреблении фотошопом.
Популярная певица Анна Семенович поехала в Подмосковье отдыхать вместе со своими друзьями. Она опубликовала фото в спортивном костюме и вновь нарвалась на критику от поклонников. Они в очередной раз уличили звезду во лжи. Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.
На снимке артистка в сером одеянии подняла руки вверх. Благодаря этому жесту, талия звезды заметно вытянулась. Но подписчики уверены, что Анна воспользовалась фоторедактором и убрала лишние сантиметры.
«Отфотошопила себе минус 100 кг», «На фото ноги отдельно от туловища смотрятся», «Фотошоп рулит», – прокомментировали снимок поклонники.
Знаменитость не оставила критику без внимания. Она заверила подписчиков, что кадр опубликован в первозданном виде, его делали друзья певицы. Она также добавила, что не имеет ничего против коррекции фотографий.
«Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку», – написала 45-летняя исполнительница.
Анна отметила, что имеет право ретушировать свои фото, но не уменьшает себя в 10 раз. Кроме того, артистка считает, что у нее от природы стройные ноги, которыми она гордится.
«Может, на том фото тень так упала… А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю. Они у меня прекрасные, могу разве что животик подобрать», – объяснила Семенович.
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