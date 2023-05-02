«Минус 100 кг»: подписчики набросились на Анну Семенович из-за фотошопа

«Отфотошопила себе минус 100 кг», «На фото ноги отдельно от туловища смотрятся», «Фотошоп рулит», – прокомментировали снимок поклонники.

Знаменитость не оставила критику без внимания. Она заверила подписчиков, что кадр опубликован в первозданном виде, его делали друзья певицы. Она также добавила, что не имеет ничего против коррекции фотографий.

«Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку», – написала 45-летняя исполнительница.

Анна отметила, что имеет право ретушировать свои фото, но не уменьшает себя в 10 раз. Кроме того, артистка считает, что у нее от природы стройные ноги, которыми она гордится.

«Может, на том фото тень так упала… А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю. Они у меня прекрасные, могу разве что животик подобрать», – объяснила Семенович.

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